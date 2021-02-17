Astana oturumu: Suriye, Türkiye'yi topraklarında askeri varlığını arttırmakla suçladı

Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Astana görüşmelerinde Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Suzan, "Türk rejimi, Suriye'deki askeri varlığını hem gizliyor hem de arttırıyor. Bu adımlar Türkiye'nin Suriye ile ilgili düşmanca niyetlerini ve ihaneyini gösteriyor ve bunların hepsi bölgedeki güvenliğe yansıyor" dedi.

Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Suzan, Türkiye ve ABD'nin topraklarındaki yasadışı varlığının "Suriye topraklarında istikrarın yeniden tesisini engelleyen ana faktörler" olduğunu söyledi.

Astana Formatı 15. Uluslararası Suriye Toplantısı'nın sonuç bildirisindeyse Suriyeli sığınmacıların anavatanlarına dönüşünü kolaylaştırmaya uluslararası toplumun da katılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca Rusya, İran ve Türkiye IŞİD ve El-Nusra gruplarına karşı mücadelede iş birliği yapmak konusunda mutabık oldu.

Heyet Tahrir el-Şam'nın (HTŞ) İdlib içinde ve çevresindeki faaliyetlerinin sivil nüfusu tehdit ettiği gerekçesiyle üç ülke "ciddi endişelerini" vurguladı.

Suriye'nin diğer bölgelerinde silah bırakmayı reddeden militanlara sığınacak alan sağlamak için 2017'de İdlib'de "gerginliği azaltma" bölgesi kurulmuştu.

toplantıda ayrıca Astana Formatında 16. Uluslararası Suriye Toplantısı'nın bu yılın ortasında Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da (eski ismiyle Astana) yapılacağı vurgulandı.

Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan Astana üçlüsü, Ocak 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilk defa buluşmuştu.