Asgari ücret gıda harcamasına bile yetmiyor: Açlık sınırı 2.385, yoksulluk sınırı 8.249 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu'nu açıkladı.

Buna göre asgari ücret gıda harcamasına bile yetmiyor. Açılık sınırı 2 bin 385, yoksulluk sınırı ise 8 bin 249 lira oldu. İstanbul'da açlık sınırı ise 2 bin 564 lira oldu. Rapora göre açlık sınırı son 17 yılda 5 kattan fazla arttı.

BİSAM'ın yaptığı hesaplamaya göre Temmuz 2020’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken

harcama tutarı 2 bin 385 TL oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 249 TL olarak gerçekleşti.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor.

Rapora göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 638 TL. Bu değer yetişkin bir kadın için 619 TL, 15-18 yaş bir genç için 678 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 450 TL. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 385 TL olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutar. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte

bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 249 TL'ye ulaşıyor.

17 yılda açlık sınırı 5,2 kat arttı

2003 yılının Temmuz ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,3 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 79,50 TL’ye sağlıklı beslenebilmekte. Buna göre 17 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.,2 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4.69 kattır. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 79,50 TL, aylık 2 bin 385 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 20,62 TL, yetişkin bir erkeğin 21,28 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 22,60 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 15,00 TL.

En önemli harcama kalemi: Süt ve süt ürünleri

Rapora göre günlük harcamalarda Temmuz 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28,35 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15,99 TL olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12,59 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5 TL. Katı yağ ve sıvı yağ ise 5,42 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları. Yumurta için 1,05, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3,67 TL harcama yapılması gerekmekte.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35,7 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28 ile ikinci sırada.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15,9 oldu. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9,39. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11,4 oldu.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken

kalori miktarının farklılık gösterdiği belirtilen raporda günlük 79,50 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketimin 7,91 TL ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı olduğuna işaret edildi.

Açlık sınırı İzmir'de daha yüksek

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Temmuz 2020 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 603 TL olarak belirlendi. İzmir'i, İstanbul 2 bin 564 TL'lik açlık sınırı ile takip etmekte. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 309 TL olarak tespit edildi.

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlendi. Buna göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 445 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 462 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 415 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 229 TL olarak belirlendi. Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 134, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 187, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2 bin 169, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun

bölgesinde 2410 TL oldu.