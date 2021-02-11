Antalya'da OSB, fabrika ve kalabalık yerler için test kararı

Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, OSB'ler, fabrikalar, toptancı hali gibi kalabalık işyerleri başta olmak üzere sirkülasyonun fazla olduğu alanlardaki kişilere semptomu olsun veya olmasın uygun görüldüğü takdirde PCR testi yapılması yönünde karar verdi.

Önceki gün duyurulan kararın tartışma yaratması üzerine kurul yetkileri kararın "sokakta görülen herkese test yapılacağı anlamı taşımadığını" söyledi.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Covid-19 salgını kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla önceki günkü toplantısında alınan karar şöyle duyurulmuştu:

“Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için, kalabalık, insan sirkülasyonunun fazla olduğu toplu yaşam alanlarında (Kamu kurum ve kuruluşları, okul, toptancı hali, organize sanayi bölgesi, fabrika, işyeri, apartman, site vb.) vaka tespit edilmesi ve İl/ ilçe Sağlık Müdürlükleri tarafından uygun görülmesi halinde, semptomu olan veya olmayan kişilere test yapılmasına, test sonucu pozitif çıkanların tedavi edilmesine, temaslılarının ise izole edilerek takip edilmesine..."

DHA'nın haberine göre kararın tartışma yaratması üzerine İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu yetkilileri, kararın yolda görülen her kişiye, sokaktan her geçen insana test yapmak anlamını taşımadığını belirtti. Sözkonusu yetkililer pozitif vakaların yoğun yaşandığı yerlerde test sayısını artırmanın amaçlandığını, herkese zorunlu test gibi bir durum olmadığını ifade ederek "Örneğin yardımcı okullar açıldı veya toptancı halde insan sirkülasyonu fazla ve buralarda yoğun pozitif vakaya rastlandığında yaygın test yapılması yönünde bir karar. Ama farklı yorumlanmış" dedi.

Yapılan açıklamada “Karar toplu bulunulan yerlerle ilgili. Bir kamu kurumunda vaka tespit edildi, mecburen test yapmak lazım ki, eğer başka bir pozitif vaka varsa başkalarına da bulaşmasın, kaçırılmasın. Karar gayet açık. Sadece insanların kalabalık olduğu yerde çok sayıda vaka tespiti yapıldıysa ve orada başka pozitif vaka da varsa sıkıntı olmaması için test yapılması gerekiyor" denildi.

Açıklamada “Bu karar test sayılarını artırmakla ilgili de bir çalışma. Bu, yolda bulunan her kişiye test veya sokakta her geçen insana test yapmak anlamını taşımıyor. Pozitif vaka çıkan bir yerde başka bir pozitif vaka veya vakaların kaçırılmaması gerekiyor. Çünkü bir pozitif vaka birçok kişiye bulaştırabiliyor" ifadeleri yer aldı.