Antalya ve Konya'da kadınlar İstanbul Sözleşmesi için sokağa çıktı

Antalya’da Komünist Kadınlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrılarıyla dün Attalos Heykeli önünde toplanan kadınlar, AKP iktidarının İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto ettiler.

Komünist Kadınlar adına konuşma yapan Ece Demirbağ, "AKP iktidarı, kadınların şiddetle mücadelesinde önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi’nden, ‘aile kurumuna zarar verdiği’, ‘inanca ve kültüre uygun olmadığı’ gibi gerekçelerle bir gecede oldu bittiyle çekildi. Oysa, ülkemizde kadın cinayetlerinin önemli bir bölümü örf ve adetler gerekçe gösterilerek işleniyor. Geçtiğimiz günlerde hapisten çıkıp karısını öldüren kişi de, onu adliyede ‘adamsın’ diyerek destekleyen arkadaşı da, ‘örf ve adet’ adı altındaki gericilikten güç alıyordu. AKP iktidarının korumak adına sözleşmeden çekildiği ‘kutsal aile’de kadının payına düşen şiddet, istismar ve can korkusudur! Biz kadınlar, eşitlik ve özgürlük mücadelemizi engellemek için iktidarın sığındığı ikiyüzlü politikalara kanmıyoruz!’ dedi.

Demirbağ konuşmasını, "İstanbul Sözleşmesi’nden korkanların karşısına, nasıl bir ülke kuracağımızı gösteren kararlarımızla geliyoruz! Eşit ve özgür yarınların kurulması için omuz verin, birlikte kazanalım!’ diyerek sonlandırdı.

Eylemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına yapılan açıklamada, öldürülen kadınlar anılarak "Fesih kararının geri çekilmesine dair somut bir adım atılana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Meydanlardan ve sokaklardan ayrılmayacağız" denildi. Kadınlar mücadeleye kararlı olduklarını belirttiler.

"Eşitlik, Özgürlük Kadınlarla Gelecek", "Kararı Geri Çek Sözleşmeyi Uygula" sloganlarının ardından eylem sonlandırıldı.

Konya'da da kadınlar sokağa çıktı: Emekçiyiz kadınız yobazlara karşıyız

Konya’da da kadınlar dün İstanbul Sözleşmesi kararına karşı bir araya geldiler.

Yapılan açıklamada ‘’Kadın düşmanı AKP’nin kararlarına boyun eğmeyeceğiz, ülkenin dört bir yanında mücadeleye devam edeceğiz. Oldu bittiyle verdiğin kararı geri çek, İstanbul Sözleşmesi’ni uygula. Eşit ve özgür bir ülke kadınların ellerinde yükselecek" denildi.

Eylemde ‘’Emekçiyiz kadınız yobazlara karşıyız!’’ ‘’Düzeniniz batsın kadınlar yaşasın!’’ sloganları atıldı.