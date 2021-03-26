Kadınlar Kadıköy'de toplandı: Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula

Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı Kadıköy'de Bahariye girişinde toplandı.

"Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula" sloganıyla Bahariye Caddesi girişinde bir araya gelen kadınların önüne barikat kuran polis, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'na yürüyüşe engel oldu.

Kadınlar Bahariye girişinde basın açıklaması yaptı.

Burada Komünist Kadınlar adına konuşan Eda Çukadar "Dokuz yıl önce AKP'nin puan toplamak için, kadın direnişlerine hesap veremediği için, sorumlusu olduğu binlerce cinayete karşı geri adım atmak zorunda kaldığı için imzaladığı sözleşmeden bugün yine kendisini iktidara getiren bir avuç yobaz için geri çekildiğini biliyoruz. Ne haltlar yedikleri belli olmadığı o arabalardan inmemek için, o koltuklarda biraz daha oturmak için bir avuç yobazı okşamak için milyonlarca kadını hangi şartlar altında bıraktıklarını biliyoruz. Biz biliyoruz: Biz boyun eğmezsek üniversitede gerici hocalara bizi mahkum edemezler, fabrikalarda patron şiddetiyle baş başa bırakamazlar, şiddet gördüğümüz eve bizi geri gönderemezler, sığınalım diye bizi gönderdikleri evlerin adreslerini şiddet gördüğümüz erkeklere veremezler" dedi.

'Bu karanlık sokakları o yobazlara dar edeceğiz'

Çukadar "Bu tacizcilere, gericilere, yobazlara kendi emeğimizle var ettiğimiz hiçbir şeyi bırakmayacağız. 13-14 yaşındaki kız çocuklarını kimseye pazarlamalarına izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetleriyle mücadele edeceğiz. DNA örneği bile alamadıkları korktukları, sadece takım elbise giydikleri için ceza indirimi uyguladıkları katilleri onlara her gün hatırlatacağız. Onlar korksunlar. Bu barikatlar bize işlemez, bu karanlık sokakları o yobazlara, o gericilere dar edeceğiz" diye konuştu.