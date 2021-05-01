Ankara’da 1 Mayıs'a polis saldırısı: 41 gözaltı

Ankara'da 1 Mayıs için sokağa çıkan emekçilere ve yurttaşlara sabah saatlerinde polis saldırıları oldu. 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. 

Haber Merkezi

Ankara'da 1 Mayıs için sokağa çıkan yurttaşlara polis saldırdı. Mamak ve Çankaya ilçelerinde sokağa çıkan yurttaşlardan toplam 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan 41 kişi emniyete götürüldü. 

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1 Mayıs yürüyüşlerine polis saldırısı!