Ankara'da 1 Mayıs için sokağa çıkan yurttaşlara polis saldırdı. Mamak ve Çankaya ilçelerinde sokağa çıkan yurttaşlardan toplam 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan 41 kişi emniyete götürüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara’da 1 Mayıs'a polis saldırısı: 41 gözaltı
Ankara'da 1 Mayıs için sokağa çıkan emekçilere ve yurttaşlara sabah saatlerinde polis saldırıları oldu. 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Haber Merkezi
Ankara'da 1 Mayıs için sokağa çıkan yurttaşlara polis saldırdı. Mamak ve Çankaya ilçelerinde sokağa çıkan yurttaşlardan toplam 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan 41 kişi emniyete götürüldü.