1 Mayıs yürüyüşlerine polis saldırısı!

İstanbul'da 1 Mayıs için sokağa çıkan yurttaşlara polis saldırdı.

SODAP ve Gençlik Meclisleri üyeleri Mecidiyeköy'de buluşarak yürüyüşe geçerken polis saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası 19 kişi gözaltına alındı.

Taksim'e yürümek isteyen Öğrenci Faaliyeti üyelerine de polis saldırarak gözaltına aldı.

Kaynak: ÇHD İstanbul Şube

Gençlik Komiteleri üyesi 10 öğrenci de Taksim yürüyüşü sırasında polis saldırısıyla gözaltına alındı.

Taksim'e yürümek isteyen Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş, Dev Turizm-İş, Genç İşçi Derneği üyeleri ile ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltına alındı.

BDSP ve Birleşik İşçi Kurultayı üyeleri de polisin Mecidiyeköy'deki saldırısı sonrasında gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı artıyor

Emekçi Hareket Partisi, İstanbul ve Ankara’da yaptıkları 1 Mayıs eylemlerinde toplam 27 parti üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Halkevleri'nin Elmadağ’dan Taksim’e doğru yürüyüşü polis tarafından engellendi.

Yolu kesen polisin saldırısı sonrası çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ÇHD İstanbul Şubesi, bu sabah saatlerinde gözaltına alınanların sayısının 204'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Sendika.org

DİSK, KESK, TTB, TMMOB Taksim'de

Saat 12.00 sıralarında Gümüşsuyu'nda buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyelerinden oluşan heyet "Umut yan yana" pankartıyla Taksim Meydanı'na geldi.

Sendika ve birlik temsilcileri Taksim Anıtı'na 1 Mayıs çelengini bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada "1 Mayıs'ı salgının yarattığı koşullarda yasakların gölgesinde kutluyoruz" dedi. Çerkezoğlu "İşçi sınıfının buluşmasına tahammül edemeyenler bugün Taksim Meydanı'nı barikatlarla çevirdiler. Bu barikatlar ülkemizi yöneten siyasi iktidarın pandemi sürecindeki tercihlerinin simgesidir. Bu barikatlar işten çıkarma yasağı adı altında binlerce işçinin Kod 29'la tazminatsız işten çıkartılmasını, ücretsiz izin dayatmasıyla 3 milyona yakın işçinin ve ailesinin günde 50 lirayla yaşamayua mahkum edilmesini anlatıyor" dedi.

İkizdere'de ve İstanbul'da polis saldırılarına tepki gösterilen açıklamada "Gözaltılar serbest bırakılsın" sloganları atıldı.

Kaynak: DİSK

Trabzon'da Halkevleri üyesi başından yaralandı

Kadın Savunması, Trabzon'da 1 Mayıs kutlamasında polisin yurttaşların üzerine araç sürdüğünü, Halkevleri GYK üyesi Berna Demirtaş başından yaralandığını duyurdu.

Halkevleri de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Halkevleri GYK üyemiz Berna Demirtaş polis tarafından araç altına atıldı. Kahrolsun faşizm!" diye yazdı.

Eylemde 12 kişi de gözaltına alındı.

Trabzon'da polis 1 Mayıs'a saldırdı. 12 kişi gözaltına alındı.



Halkevleri GYK üyemiz Berna Demirtaş polis tarafından araç altına atıldı. Kahrolsun faşizm!

Hesap vereceksiniz!

Yaşasın 1 Mayıs!#1Mayıs #BijiYekGulan #Benim1Mayısım pic.twitter.com/Ca1JNnIWhY — Halkevleri (@Halkevleri) May 1, 2021

Polisten Sarıgazi'de silahlı tehdit

Sarıgazi Yeşiltepe Sokak'ta ise polis Sarıgazi Özgürlük Meclisi'nin eylemine sert bir şekilde müdahale etti. 15 kişilik grubun eylemine müdahale edilmesine sokakta ve evlerinde bulunan mahalle sakinleri tepki gösterdi. Polisler tepki gösteren mahalleliyi de sözlü tehdit etti. Polisin silah sıktığı da öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre, sokaktaki insanlar ve balkonlarından çıkanlar eylemcilere alkışlarla destek olmaya devam etti.