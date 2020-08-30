Alabama Üniversitesi açıldı, ilk 10 günde 1043 Covid-19 vakası saptandı 

Derslere 19 Ağustos’ta başlayan Alabama Üniversitesi 25 Ağustos tarihinde eğitimin ilk 6 gününde 566 vaka haberiyle basına konu olmuştu.

Yeni haberler eğitimin 10. gününde vaka sayısının merkez kampüsü olan Tuscaloosa’da 1.043’e, Birmingham kampüsünde ise 150’ye yükseldiğini bildiriyor.

Alabama Üniversitesi’ndeki durum yeni eğitim yılı başladığından beri bir akademik kurumda ortaya çıkan en büyük salgın ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mekanlara ilişkin alarme edici bir resim olarak değerlendiriliyor.

Üniversite yönetimi salgını kontrol altına alabilmek için pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca tüm restoran ve barların kapatılacağını açıkladı. Ayrıca düzenli aralıklarla öğrencilerin testleri yapılacak ve kampüs girişinde öğrencilerin test sonuçları kontrol edilecek.