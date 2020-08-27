Alabama Üniversitesi’nde dersler başladı, ilk 6 günde 566 vaka saptandı

CNN’de yer alan habere göre ABD’nin Alabama Üniversitesi’nde derslerin başlamasından sonraki 6 gün içinde koronavirüs vakalarında kabul edilemez bir artış oldu.

Üniversite’nin Tuscaloosa’daki ana kampüsünde 531, Birmingham ve Huntsville kampüslerinde ise 35 vaka saptandı. Böylece 46.150 testle ulaşılan toplam vaka sayısı 566 olmuş oldu.

Güz yarı yılını tamamlamak amacında olduklarını belirten rektör öğrencilere ve tüm personele bu kritik anda vaka sayısının daha da artmaması için birlikte çalışma önerisinde bulundu.