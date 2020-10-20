Akşener'den 'FETÖ' açıklaması: Saldırı bekliyorduk

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunmuştu.

Parti içinde krize neden olan bu sözler sonrası açıklamada bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli" derken, sözlerine şu şekilde devam etti:

Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz. Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısıyla hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

Ama ben, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum.

Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma. Bugün İstanbul İl Başkanımız (Buğra Kavuncu), Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Akşener, HDP ile ittifak iddiasına ve partinin HDP ile yakınlaştığı iddialarına ilişkin ise "Çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen" dedi.

Bülent Turan ne demişti?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİP'te yaşanan gerilime ilişkin sosyal medyadan "Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" açıklamasında bulunmuştu.