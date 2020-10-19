İYİP’li Özdağ’dan İstanbul il başkanına ‘FETÖ’ suçlaması

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİP Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında iddialarda bulundu.

Özdağ, Buğra Kavuncu’yla ilgili “FETÖ’cü” iddiasını Kavuncu'nun Kazakistan’da bulunduğu yıllarda, “FETÖ”den kapatılan Kazak Türk İş Adamları Derneği’nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.

Özdağ "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" dedi.

Aynı zamanda Buğra Kavuncu’nun "FETÖ" iddiasıyla cezaevinde bulunan Enver Altaylı’nın yeğeni olduğunu söyleyen Özdağ, Altaylı’nın İYİP kurulmadan önce “parti kurmak yerine sokağa dökülün” dediğini belirtti. Özdağ, “Buğra Kavuncu, bağlantılarını açıklayan ve kendisine FETÖ'cü diyen bir gazeteciye önce dava açtı, sonrasında ise ‘uzlaşalım’ diyerek sürecin mahkemeye yansımasını istemedi” diye konuştu.

'Kavuncu: Suç duyurusunda bulunacağım'

Programa telefonla bağlanan Kavuncu ise Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kavuncu, "Ben yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendisi de taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.

'Koray Aydın eş başkanlık kurmak istiyor'

Özdağ İYİP Ankara milletvekili Koray Aydın’la ilgili olarak ise “Koray Aydın İYİ Parti'de eş başkanlık kurmaya çalışıyor. İYİ Parti’yi kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Koray Aydın başlangıçta İYİ Parti’ye alınmayacaktı, Meral Akşener'in bize ifadesi bu şekildeydi. Ama sonra kendisini davet etti. Koray Aydın’ın gelmesiyle birlikte İYİ Parti’nin merkeze doğru açılımı durdu” dedi.