AKP'li vekilin oğlu Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne atandı

AKP'li vekil Naci Bostancı’nın oğlu Afşın Burak Bostancı, Cumhurbaşkanı Kararıyla Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne atandı.
Afşın Burak Bostancı kimdir?
Afşın Burak Bostancı, 1987 yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Bostancı, 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Enerji Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Bostancı, 2013 yılında Enerji Uzmanı oldu.
5 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Nükleer Düzenleme Kurumu Kurul üyesi olarak atanan Bostancı, 13 Şubat 2019 tarihinde göreve başlamıştı.