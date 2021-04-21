Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

AKP'de çeşitli parti yöneticiliği görevlerinde bulunan ve dört dönem AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen Mehmet Muş, Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasının ardından Ticaret Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Mehmet Muş kimdir?

Mehmet Muş, 1 Mayıs 1982 tarihinde Sürmene'de doğdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitti.

Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı.

24., 25. 26. ve 27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AKP Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AKP 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçildi.

Muş, AKP Meclis Grup Başkanvekilliği görevinde de bulundu.

Berat Albayrak'ın tezinde onun da adı geçiyor

Mehmet Muş, Berat Albayrak'ın tartışmalı doktora tezinde adı geçen isimlerden biri.

Erişah Arıcan tarafından yazıldığı belirtilen teze ilişkin Berat Albayrak'a attığı düzeltme mailleri ortaya çıkan Muş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tezin gözden gecirilmiş hali ektedir. Marmara Üniversitesi’nin tez yazım kılavuzuna göre gözden geçirildi. Kaynaklar, şekiller ve tablolar düzenlendi. Akademik olarak da kullanılan dil gözden geçirildi. Giriş ve sonuç kısmı yazılacak ağabi bir tek. Siz değerlendirdikten sonra arkadaş bir kez daha gözden geçirecek tezi. Şimdiden mübarek kurban bayramınızı tebrik saygılar sunarım Berat Ağabi."