AKP’li belediye başkanı hapis cezası aldı, görevden uzaklaştırıldı

Darende Belediye Başkanlığı görevinde bulunan AKP'li İsa Özkan hakkında, yine belediye başkanlığı yaptığı 2011 yılında meydana gelen bir yangınla ilgili suçlamalar üzerine dava açıldı ve mahkemenin verdiği 7 ay 15 gün hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onaylandı.

Bu karar üzerine Malatya Valiliği, Darende Kaymakamlığı’na bir yazı göndererek, görevden uzaklaştırılan İsa Özkan'ın yerine İlçe Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmesini istedi.

Ne olmuştu?

Darende ilçe merkezinde yer alan bir apartmanın zemin katındaki lokantada 4 Ağustos 2011 günü gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş, olayda 10 daire hasar görmüş ve sonrasında tahliye edilmişti.

Darende Haber'in haberine göre, tahliye edilen apartmanlarda yaşayan yurttaşlardan biri, Özkan'a yönelik suçlamalarda bulunmuş, “Kiracıların izni olmadan muvafakatname verilmiş. Dönemin Belediye Başkanı İsa Özkan tarafından da ruhsat verilmiş. Darende Kaymakamlığı'nın da imzalaması gereken belgeler dönemim Kaymakamı tarafından değil de Darende Kaymakamlığı'na vekil olarak gelen dönemin Kuluncak Kaymakamı'na imzalattırılmış. Biz apartman sakinleri olarak patlamadan önce lokantanın kapatılması için İsa Özkan´a defalarca dilekçe ve uyarılarda bulunmamıza rağmen resmi başvurularımızın hiçbirine cevap verilmedi. Binanın bodrum katında bulunması gereken sığınak bölümünde de değişiklik yaptırılarak yemek fabrikası olarak yeniden düzenlenmiş. Yönetmeliklere ve kanunlara ne kadar aykırı iş varsa hepsi bu binada yapıldı. Bir Ramazan günü korktuğumuz başımıza geldi ve binanın lokanta kısmı şiddetli bir şekilde gaz sıkışması nedeniyle patladı" demişti.

Söz konusu olay sonrası Özkan hakkındaki dava süreci başlamıştı.