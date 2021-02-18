AKP Kongresi'nde pankart açtı: Anama-karıma küfreden belediye başkanı istemiyorum

AKP'nin Ordu'daki il kongresinde bir yerel gazeteci, il başkanının konuşması sırasında kürsünün arkasına gelerek "Anama-karıma küfreden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir" yazılı pankart açtı. AKP'lilerin kürsüden indirdiği gazeteci Osman Şahin daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Sözcü'nün haberine göre polis merkezinde ifadesi alınan gazeteci Osman Şahin, daha sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Osman Şahin, Gürgentepe ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı emekli imam Yaşar Şahin’in yaptığı bir haberden dolayı kendisini aradığını ve telefondan annesine ve eşine küfür edip tehdit ettiğini belirtti. Şahin sesini duyurmak için eylem yaptığını söyledi.

AKP Ordu İl Başkanı'nın ise eylem sırasında konuşmasına devam ettiği sırada divandan konuşma süresinin dolduğu uyarısı yapan bir görevlinin şu sözleri de dikkat çekti: "Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni. Tamam. Daha bir çok konuşmacımız var. İstirham ediyorum, hemen özetleyecek yeteneğe sahipsiniz. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım, 30 saniye. Süreniz başlamıştır"...

Bitlis'teki kongrelerinde de ses düzeneğini ayarlayamayan AKP'liler, konuşma sırasında arkadan sinkaflı küfür duyulmasına neden olmuştu.