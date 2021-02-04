AKP kongresinde ilginç dakikalar: Sinkaflı küfür etti, kalabalık 'Dik dur eğilme' sloganları attı

AKP Bilecik Kongresi sırasında ses düzeneğini ayarlayamayan AKP'liler, konuşma sırasında arkadan sinkaflı küfür duyulmasına neden oldu.

Kongre devam ederken "Adamın sesi duyulmuyor ..." denildiği duyulurken, şaşkına dönen kitle kısa süre sonra "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları atmaya başladı.

Oysa aynı "hata" bir kaç dakika sonra tekrarlanacaktı. Kongreye bağlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu çalışan mikrofon kimde" diye sormasının hemen ardından gene aynı ses "Ses yok ..." diye sitem etti.