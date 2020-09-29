Akademisyen, yazar ve sanatçılar: '2022 Aratos yılı olsun'

Tarsus Belediyesi’nin, 2022’nin “Aratos Yılı” ilan edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurusunun ardından akademisyen, yazar ve sanatçılar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundular.

Tarsuslu filozof Aratos adına yıl ilan edilmesinin öncelikle felsefe ve aydınlanma çabaları adına anlamlı olacağı belirtilen açıklamalarda, “Antik Çağ’da yaşamış şair, matematikçi ve gökbilimci (astronom) filozof Aratos adına yapılan bu girişimi destekliyoruz. Bu hem Tarsus’un hem de Türkiye’nin tanıtılmasına da katkıda bulunacaktır. 2022 Aratos Yılı olmalıdır. Sadece antik kentler değil, bu ülkenin antik çağdan bugüne kadar gelmiş bilim ve sanat insanları adına da yıl ilan edilmeli ve kültürümüzün bir parçası olan değerler toplumla buluşmalı ve genç kuşaklara da tanıtılmalıdır” denildi.

Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni olan Gazeteci-Yazar Uğur Pişmanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Tarsuslu filozof Aratos, binlerce yıllık uykusundan uyandı ve uzun bir süredir aramızda dolaşıyor. Aratos günümüze 17 yıldır adına yayımlanan dergi, sanatevi ve felsefe okulu ile yeniden hayat buldu.

Tarsus’ta Aratos Yılı yönündeki çabaların altı boş değil. Şimdi 2022’nin Aratos Yılı ilan edilmesi için bir girişim var. Tarsus’u yeniden felsefe kenti yapmak için. Gericiliğin hüküm sürdüğü bu topraklarda yeni bir aydınlanma için. Aratos’un ışığı yeniden yaşadığı kentin üstüne düştü. Bu ışığı, toplumun aydınlanması yolunda değerlendirme görevi bizi bekliyor."

2022’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca “Aratos Yılı” ilan edilmesi yönünde görüş bildirerek destek veren isimler ise şunlar: Prof. Dr. İbrahim Ethem Derman (Ankara Üniversitesi, Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü eski başkanı), Prof. Dr. Zehragül Aşkın (Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı), Prof. Dr. Ahmet Ünal (Hitit Üniversitesi, Hitit Araştırmaları Merkezi Müdürü), Remzi Karabulut (Yazar), Abdullah Dörtlemez (Kültür Bakanlığı E. Müsteşar Yardımcısı, Danıştay E. Üyesi), Prof. Dr. Harun Tepe (Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü), Hüseyin Adıbelli (Arkeolog), Ayşe Yetmen (Yazar), Doç. Dr. Mustafa Günay (Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi ABD), Dr. Ali İhsan Ökten (SBÜ Adana Şehir Hastanesi/Beyin Cerrahi Kliniği), Prof. Dr. H. Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı), Kazım Güçlü (Tiyatro sanatçısı ve yönetmen), Uğur Pişmanlık (Gazeteci-Yazar/Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu (Felsefeci), Fazilet Çulha (Yazar), Ekrem Kahraman (Tarsuslu yazar, sanatçı, şair), Prof. Dr. İzzettin Önder (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi), Prof. Dr. Mustafa Şahin (Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi), Ayca Öztorun (Yazar), Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu (Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı), Emin Karaca (Yazar/Türkiye Yazar Sendikası eski genel başkanı), Orhan Aydın (Tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu), Seval Deniz Karahaliloğlu (Yazar), Semihi Vural (İç mimar-Yazar), Prof. Dr. Doğan Göçmen (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü), Doç. Dr. Muharrem Açıkgöz (Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü), Işık Öğütçü (Yayıncı), Ali Özenç Çağlar (Yazar), İbrahim Öngü (İçel Tv. Program yapımcısı ve sunucu), Sinan Doğan (Gazeteci), Yasemin Kırğıl (Kooperatifçi), Hasan Fuat Sarı (Heykeltıraş), Girne Aydın (Öğretmen), Filiz Arslan (Eğitimci), Mehmet Akay (Mali Müşavir), Bülent Akbaş (Fotoğraf sanatçısı), Hasan Canel (Heykeltıraş), Ziya Aykın (Mali müşavir/İSK eski başkanı), Prof. Dr. İlter Uzel (Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi eski dekanı)