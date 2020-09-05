Aile hekimlerine Covid-19 nedeniyle ek ödeme yapılacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine, Covid-19 nedeniyle 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak.

Yürürlüğe giren kararda şunlar yer aldı:

"1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’yi aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir."

Covid-19'a yakalanan aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek.

İlgili maddede şöyle denildi:

"İzin, rapor ve bakanlık tarafından ya da bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilir."

"Ek ödeme" konusu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman ve TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Özlem Azap'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşmede de gündem edilmişti.