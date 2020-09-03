TTB ile Sağlık Bakanı arasında salgın sürecinde ilk görüşme

Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Sinan Adıyaman ve TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Özlem Azap bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından basına açıklama yapan Adıyaman, dün aldıkları bir haberle Sağlık Bakanının kendilerine randevu verdiğini öğrendiklerini belirterek “Aslında biz randevu istemiştik Sayın Bakandan. Ama TTB Merkez Konseyi ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinden kurulu bir ekiple gelip pandeminin Türkiye’de geldiği durum ve geleceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak istemiştik ve önerilerimizi vermek istemiştik. Memnuniyetle söyleyebilirim ki önümüzdeki haftalar içinde bu toplantı gerçekleşecek” dedi.

Adıyaman şunları söyledi:

“TTB Merkez Konseyi, UDEK ve uzmanlık derneklerinin yöneticileriyle beraber Sağlık Bakanlığında bir toplantı düzenleyeceğiz. Yaptığımız görüşmede kendisine pandeminin geldiği son durumu, virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını ve pandeminin kontrolünün elden kaçırıldığı konusundaki fikirlerimizi ilettik. Sağlık çalışanları içinde birtakım sorunlar olduğunu anlatmak için geldiğimizi söyledik. Aile hekimlerinin rapor aldıktan sonra maaşlarından kesinti oluyordu. Bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendik. Bu sevindirici bir gelişme. Ayrıca Covid-19 salgınında mücadele eden uzmanların, aile hekimlerinin ücretleri konusunda 1 Ağustos itibarıyla maaşlara düzenleme yapıldığını öğrendik. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum ama TTB olarak hâlâ pandemideki eksiklikleri takip etmeye, pandeminin Türkiye’de toplumda oluşturduğu zararı görmeye ve uyarmaya devam edeceğiz. TTB her zaman hekim arkadaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanları olan diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, teknisyenler, psikologlar, asansör kullananlar, ambulans şoförleri, temizlik işçileriyle beraber olmaya, onların yanında olmaya devam edecek” dedi.

Özlem Azap ise görüşmede en önemli gündem maddesinin sağlık çalışanlarının sorunları olduğunu belirterek “Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı kategorisinde değerlendirilmesi için ilgili bakanlıklarla birlikte çalışmaların sürdürüleceğini iletti sayın Sağlık Bakanı. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Azap "Tarama testleri konusunda özellikle riskli alanlarda çalışanlara ilişkin çalışma yürütüleceğini kendisi ifade etti. Sağlık çalışanlarının tükenmişlik durumunu ilettik kendisine. Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu malzemeye, moral desteğe, çalışma saatlerinin düzenlenmesine gereksinim duyduğunu ifade ettik. Kişisel koruyucu malzeme temininde sıkıntı yaşanmayacağı görüşünü paylaştı. Aşıya ilişkin yürütülen çalışmaları konuştuk. Grip aşısının geçtiğimiz yıllardan 4-5 kat fazla temin edileceğini söyledi sayın bakan. Pnömokok aşısının temin edildiğini, önümüzdeki günlerde tekrar kullanıma gireceğini ifade ettiler. Riskli bölgelerde çalışan sağlık çalışanlarına düzenli test yapılması için talimat verildi" diye konuştu.

TTB Başkanı Adıyaman “İl Hıfzısıhha Kurullarındaki Tabip Odası temsilciliklerine de değindik. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığından gelen birtakım yazılar toplantılar yapılmadan toplantı yapılmış gibi imzaya açılıyor. Bazı tabip odalarımızın bunları imzalamadıkları için il hıfzısıhha kurullarından çıkarıldıklarını söyledik. Bu konuda girişimde bulunması gerektiğini söyledik. Tabip odası yöneticilerimize yaptıkları açıklamalardan dolayı birtakım baskılar olduğunu biliyoruz. Bu konudaki sıkıntılarımızı ifade ettik, kendisinin haberi olmadığını söyledi. Bu konunun takipçisi olacağımızı kendisine söyledik" dedi.

Özlem Azap laboratuvarlarda yaşanan malzeme ve lojistik sorunlarını da ilettiklerini belirterek "Bu konulardaki gelişmeleri de yine hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

Görüşmede bakanlık tarafından açıklanan verilerin güvenilirliği konusunun da gündeme geldiğini belirten Adıyaman “Bize gelen rakamların tablodaki rakamlardan tamamen farklı olduğunu söyledik. Sayın bakan birtakım açıklamalarda bulundu, bu konuda çok fazla yorum yapmadı. Biz bize gelen verileri açıklamaya devam edeceğiz” diye konuştu.