Adalet Bakanı'nın gündeminde baro var: 'İllegal ve marjinal yapıların...'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gül, "İllegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün İstanbul Barosu'nu hedef alarak "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun" demişti.

Barodan açıklama

İstanbul Barosu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Ebru Timtik’in posterinin “baro görevlilerine rağmen” Müdür Yardımcısının odasına girilerek asıldığı, iddia edildiği gibi güvenlik güçleri tarafından değil yine baro yönetimi tarafından indirildiği belirtildi.

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu tarafından yönetim kurulu adına yapılan “İstanbul Barosu, İçişleri Bakanı, Ölüm Orucu, Poster ve Algı Operasyonu” başlıklı açıklama şöyle:

"Dün ölüm orucunda kaybettiğimiz Av. Ebru Timtik için yapılan anma vesilesiyle, İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu tasarımlandığı anlaşılmaktadır.

Son aylarda tartışılan ve yasalaşan çoklu baro sistemine de 'özel bir yarar' getireceği umulan bu tartışmaya, İçişleri Bakanının da gerçek dışı anlatımlarıyla katılmış olması dikkat çekicidir. Gerek bizzat İçişleri Bakanı, gerek bir takım basın organları ile operasyoncu trollere aşağıdaki maddeleri özel bir duyarlılıkla anımsatmayı, İstanbul Barosu olarak şimdiye kadar sürdürdüğümüz tavrın gereği sayarız: