Süleyman Soylu, İstanbul Barosu'nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adil yargılanma talebiyle girdiği ölüm orucunda yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'i ve İstanbul Barosu'nu hedef aldı.

"İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun" diyen Soylu şunları kaydetti:

"Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım."