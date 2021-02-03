Adalet Bakanı AKP Kongresi'nde konuştu: Yeni ve sivil bir anayasa yapacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günkü açıklamasıyla gündeme getirdiği "yeni anayasa"ya dair açıklamalar sürüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP'nin Gaziantep İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" dedi.

Gül "Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak" ifadesini kullandı.

Bakan Gül, "Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız" diye konuştu.