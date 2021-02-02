Erdoğan açıkladı, Bahçeli sıraya girdi: Yeni anayasa boyun borcumuz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi.

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" diyen Bahçeli, "Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur. MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek" ifadesini kullandı.