AB'den Rusya'ya: Navalnıy'ı serbest bırakın

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'dan AB yanlısı muhalifi serbest bırakmasını talep etti.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yayınladığı açıklamasında Rusya'ya varmasını takiben gözaltına alınan Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

von der Leyen, açıklamasında şöyle dedi:

Aleksey Navalnıy'nin Rus yetkililer tarafından tutuklanmasını kınıyorum. Derhal serbest bırakılmalı ve güvenliğini sağlanmalıdır.

Siyasi muhaliflerin tutuklanması, Rusya'nın uluslararası taahhütlerine aykırıdır.

Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan Moskova'ya varmasını takiben gözaltına alınmıştı. Navalnıy'ın yandaşları ve Almanya Navalnıy'ın zehirlendiğini iddia etseler de bu konu hakkında ellerindeki bulguları kamuoyuna sunmayı veya Rus makamlara vermeyi reddettiler.

Rusya'da ufak bir azınlık partisi yöneten Navalnıy, ırkçı ve göçmen karşıtı izlediği siyasetle tanınıyor.

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