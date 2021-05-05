ABD'den 'Aşı'da patent' açıklaması: Kaldırılması zaman alacaktır

ABD Ticari Temsilcisi Katherine Tai Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Joe Biden hükümetinin salgının tetiklediği küresel acil durum nedeniyle Covid-19 aşıları için "fikri mülkiyet korumalarından" feragat etmeyi desteklediğini söyledi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Bu küresel bir sağlık krizi ve Covid-19 salgınının olağanüstü koşulları olağanüstü önlemler gerektiriyor. Yönetim fikri mülkiyet korumalarına şiddetle inanıyor ancak bu salgını sona erdirme hizmetinde, Covid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi destekliyor” dedi.

ABD'nin feragatnamenin gerçekleşmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nde metin tabanlı müzakerelere aktif olarak katılacağını da sözlerine ekleyen Tai, "Kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu müzakereler zaman alacaktır" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti. Biden'ın seçim öncesindeki vaatleri arasında bulunan sözkonusu adım Başkanlığı boyunca birinci ağızdan dillendirilmedi. Biden hükümeti konuya ilişkin şimdiye kadar fiili bir adım atmazken çelişkili açıklamalara imza attı.