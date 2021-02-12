ABD, Yemen'de Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'de Husileri "terör örgütü" listesinden çıkardıklarını açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada bu kararda BM'nin Yemen'e gıda ve yakıt tedarikinde yıkıcı bir etki yaratacağı yönündeki uyarılarının etkili olduğunu söyledi.

Ancak Blinken Yemen'de Husilerin Ensarullah hareketinin liderlerine yönelik ABD yaptırımlarının süreceğini söyledi. Blinken açıklamasında Suudi Arabistan'ın ismini anmadı ancak "Körfez'deki ABD ortakları"na desteklerinin süreceğini kaydetti.

Blinken dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmüştü.