Ziya Selçuk: Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden 'Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var' dedi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında bazı illede uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var oldğunu söyleyerek "Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var" dedi.

Selçuk'un paylaşımı şöyle:

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