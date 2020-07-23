Zarif: Rusya ile kapsamlı bir stratejik işbirliği anlaşması konusunda hemfikiriz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Salı günü Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘‘önemli’’ bir mesaj ilettiğini açıkladı. Zarif, Tahran ve Moskova’nın stratejik işbirliğine ilişkin uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşmaya son şeklini vermek konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Son altı ayda Rusya’ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretle ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı, Putin’e önemli bir mesaj ilettiğini söyleyerek, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile ikili işbirliği ile bölgesel ve küresel eşgüdüm konularında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Tahran ve Moskova’nın resmi adı Müşterek Kapsamlı Eylem Planı olan 2015 İran nükleer anlaşması ile ilişkili ‘‘benzer görüşlere’’ sahip olduğunu belirten Zarif, uluslararası hukukun savunulması gerektiğini söyledi.

Zarif, Lavrov ile gerçekleştirdiği ve İran Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abbas Arakçi’nin de eşlik ettiği görüşme sırasında, İran-Rusya ilişkilerinin son yıllardaki en güçlü noktasına ulaştığını, sürdürülebilir bağların her iki ülkenin de yararına olduğunu ve küresel barış ve güvenliği güvence altına aldığını ifade etti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise, toplantının ‘‘çok taraflı diplomasinin en önemli anlaşması’’ olan Müşterek Kapsamlı Eylem Planı’nın devam etmesi için diğer taraflarla birlikte sarf edilen ortak çabalar açısından ‘‘önemli bir aşama’’ teşkil ettiğini vurgulayarak, nükleer anlaşmanın korunması için hâlâ bir şans olduğunu savundu.

İki ülke arasında nihai bir şekil verilmesi konusunda anlaşmaya varılan kapsamlı stratejik işbirliğinin ayrıntıları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak anlaşmanın geçtiğimiz hafta Çin ile benzer bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıklayan İran açısından, ABD yaptırımlarının etrafından dolanılması için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından, İngiltere, Fransa ve Almanya, İran üzerinde nükleer faaliyetlerini şeffaflaştırması için baskı kurarken, Rusya ve Çin İran’ın pozisyonuna destek veriyor.