Yüzyüze ve internetten eğitim başladı

Beklenen gün geldi ve 21 Eylül Pazartesi sabahı devlet okullarında yüzyüze eğitim başladı. Öte yandan yapılan dersler “uyum etkinlikleri” olarak anılıyor, 30’ar dakikalık beş etkinlik şeklinde ve 21-25 Eylül haftası içinde sadece bir gün, okul öncesi sınıfları ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Bugün, sadece okul öncesi sınıflar ve ilkokul birinci sınıflardan öğrencilerle başlayan “yüzyüze eğitim” gelen öğrencilerin birbirleriyle, öğretmenleriyle ve okullarıyla tanışmaları, okulda özellikle salgın önlemleri açısından uymaları gereken kuralları öğrenmeleri kapsamıyla yapıldı.

‘Hazırlık kursları’ da başladı

Okullara gelen öğrenciler ve yaptıkları dersler bununla sınırlı değildi: 8. ve 12. sınıflar (Orta son ve lise son) hazırlık kursu adı altında bir saatlik eğitimler için okullarına geldi. Hazırlık kursları, isteyen öğrencilerin başvurusuyla oluşturulan sınıflarla yapılıyor ve her gün bir saat sürüyor.

‘Canlı’ dersler

Ortaokul ve liseler yeni öğrenim yılına internet üzerinden yapılan “canlı” derslerle yine bugün başladı.

Bakanlığın açıklamalarına göre, okul öncesi sınıflar ve ilkokul birinci sınıflar okullarda belirlenmiş bir dağılıma göre 21-25 Eylül haftası sadece 1 gün okula gelerek yüzyüze eğitime katılacak. 28 Eylül-2 Ekim haftası bu süre 2 güne çıkacak.

İlk gün hakkında bilgi aldığımız öğretmenler, pek çok yerde temizlik ve güvenlik görevlilerinin henüz işe başlamamış olduğunu, yüzyüze eğitimle ilgili alınacak salgın önlemleri konusunda detaylı bir yönergenin bulunmadığını, öğrencileri okula getiren veliler ve okul yönetimlerinin ortak çabalarıyla uygulamalar yapıldığını anlattı:

Devamlılık yüksekti İlkokul öğretmeni: Bizim okulda sınıf başına ortalama 10 öğrenci geldi. Gruplanan öğrencilerin neredeyse tamamı derslere katıldı, devamlılık epey yüksek oldu. Okulda 2 yeni yardımcı personel daha işe başlamıştı ama öğrenciler ilk ders için sınıfa alındıklarında ateşlerinin ölçümü okul idaresi tarafından yapıldı. Okul girişinde veliler bahçeye alınmadan öğrencileri bıraktılar ve ders bitiminde bahçeden aldılar.

Veliler bakanlıktan daha fazla kendi önlemlerini almış durumda Öğrencilerin neredeyse tamamında maske vardı, hatta bazı öğrencilerin yedek maskeleri de çantalarına veliler tarafından koyulmuş. Anladığımız, velilerimiz okulların açılması için bakanlıktan daha fazla kendi önlemlerini almış durumdalar. Maskelerini düşüren veya kaybeden öğrenciler için sınıflarda yedek maskeler vardı. Maskeyi kullanmayı, sosyal mesafeyi, hijyen kurallarını öğrencilerin çoğu evde aileleri tarafından öğrenmişler. Bu konuda yaklaşık yüzde 10 öğrencinin bilgisi pek yoktu, bu öğrencilere de öğretmenler bilgilendirme yaptılar.

Teneffüslerde sosyal mesafe gözetilmedi Okul lavaboları ve tuvaletlerinin sosyal mesafeye uygun hale getirilmesi şu şekilde yapıldı: Sadece arada kalan lavaboların bir tanesi kullanıma kapatıldı. Teneffüslerde aynı mahalleden birbirini tanıyan veya aynı anasınıfına gitmiş çocuklar birbirini özledikleri için sosyal mesafe gözetmeksizin birbirlerine dokundu, sarıldı. Bu öğrenciler de sınıf öğretmenleri ve nöbetçi öğretmenler tarafından uyarıldı. Oysa okul açılmadan önce teneffüslerde her sınıf için bahçede vakit geçirebilecekleri, sosyal mesafeli alanlar belirlenebilir ve bu bilgi sınıf öğretmenleri aracılığı ile öğrencilere önceden gösterilebilirdi. Okulda gördüğüm kadarıyla detaylandırılmış bir yönerge ve işleyiş yoktu, alınmış önlemler de okul idaresi, öğretmenler ve veliler tarafından planlanmış ve uygulanmıştı...