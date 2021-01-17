Yunan olimpik sporcu cinsel saldırıya uğradığını açıkladı

2004 Olimpiyatları'nda altın madalya alan Yunan yelkenci Sofia Bekatorou, bu hafta Yunanistan Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta, 1998 yılında bir spor yetkilisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Açıklamanın ardından Bakanlık, konuya ilişkin soruşturma başlatılması için yargı ve spor yetkililerine çağrıda bulundu.

Bekatorou, işinin ve yelken takımının zarar görmemesi nedeniyle yaşadıklarını daha önce açıklamadığını, ancak bunun ilerleyen zamanlarda bir yük haline geldiğini söyledi.

Yunanistan Yelken Federasyonu, konuya ilişkin daha önce resmi veya gayriresmi olarak bilgilendirilmediklerini belirterek, Bekatorou'ya konuya ilişkin detay verme çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan Başkabakanı Kiryakos Miçotakis, Bekatorou'ya desteğini iletti.