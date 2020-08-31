Yasakların gölgesinde 30 Ağustos: Atatürk resimli flamalar törene alınmadı, Akit TV skandal bir KJ'ye imza attı

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi gerekçe gösterilerek getirilen kısıtlamaların gölgesinde kutlandı.

Akit TV'den skandal KJ 'hatası' Gerici Akit TV'nin Anıtkabir'deki töreni "Devletin Zirvesi Anırkabir'de" altyazısıyla duyurması büyük tepki çekti. Akit TV daha sonra, yapılan yazım hatasından dolayı "üzüntüsünü" bildirdiği açıklamasını yaptı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Akit TV'nin imza attığı ahlaksızlık görmezden gelinemez. Akit TV’nin bu terbiyesizliği KJ hatası denilerek geçiştirilemez" dedi ve yayınla ilgili en ağır yaptırım istemiyle RTÜK Başkanlığına resmi olarak başvuracağını duyurdu.

Atatürk resimli flamalar alana alınmadı

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu'nun Ankara’da Sıhhiye Zafer Anıtı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünde düzenlemek istediği törende ise konfederasyon üyelerinin anıtın olduğu bölgeye Atatürk’ün resminin olduğu flamalarla girmesine polis izin vermedi. Yaşanan olayı ANKA’ya anlatan Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, “Flamanın üzerinden bir yerde konfederasyonun ismi yazıyor diye Atatürk’ün anıtına Atatürk’ün resmini almadılar. 30 Ağustos’u yasaklayanlar demek ki 100 yıl önce bu ülkeyi kuran Mustafa kemal Atatürk'ün fotoğrafından bile korkuyorlar” dedi.

Abdullah Gül yıllar sonra 30 Ağustos'u hatırladı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yıllar sonra ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayramlarda hastalanmasıyla tanınan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Resmi törenler

30 Ağustos etkinlikleri İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı.

Yerlikaya'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okumasının ardından Yerlikaya, Orgeneral Avsever ve İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'de Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Anıtkabir'deki törene Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

İzmir’de ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Sabah saat 09.30’da çelenk koyma etkinliğiyle başlayan program, saat 10.30’da Kadifekale Şehitliği’ndeki törenle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üstü açık otobüsle Zafer Bayramı kutlamasına çıkmasına izin verilmediğini belirterek bisikletiyle yola çıktı. Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlanan üstü açık otobüsün önünde Zafer Korteji'ne bisikletiyle eşlik etti.

Konya'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kısıtlı katılımla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından 'Zafer için pedalla' temalı bisiklet turu gerçekleştirilip, şehitlik ziyaret edildi.