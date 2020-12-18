Üniversite öğrencilerinden Sofuoğlu’na suç duyurusu: Yobazların ensesindeyiz!

Üniversite öğrencilerine dönük skandal sözleriyle gündeme gelen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu hakkında öğrenciler suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor.

İstanbul ve Bursa'nın ardından bugün de İzmir ve Ankara'da da öğrenciler suç duyurusunda bulundu.

"Yobazların ensesindeyiz!" diyen öğrenciler, Sofuoğlu'nun ihraç edilmesini de talep ediyor.

Ne olmuştu?

Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversiteler için AKİT TV'de “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Kendisini uyaran diğer program konuklarının uyarılarına rağmen konuşmasını sürdüren Sofuoğlu, “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.

Türkiye Komünist Gençliği üyeleri yaptıkları açıklamada, Sofuoğlu’nun üniversite öğrencilerine dönük aşağılayıcı hakaretlerinin suç olduğunu belirtirken, suç duyurusunda bulunma nedenlerini, “Ebubekir Sofuoğlu hakkında, sözleri bizi çok yaraladığı için değil, bu sözleri ne için sarf ettiğini bildiğimiz için suç duyurusunda bulunduk” diye anlatmıştı.