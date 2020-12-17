Üniversiteleri yobaz evine çevirdiler: İşte AKP akademisyenleri

Üniversitelerin akademik kadrolarında yuvalanmış gericilerin "gafları" birikerek artmaya devam ediyor; depremi pedofilinin yasa dışı olmasına bağlamak, kampüsleri bir bütün olarak saraya devretmek, öğrencilerini taciz etmek, akademik çalışma yerine komplo teorileri peşinde koşmak... Ancak gizlemedikleri görüşleri ve hükümete yaranmak için amansız çabalarına karşın "hakettikleri" konumlara ulaşamıyorlar: Çoğunluğu ya foyaları ortaya çıkınca geri adım atmak zorunda kalıyor ya da AKP tarafından bir kenara atılıyor.

AKP'li yılların üniversitelerinden birkaç figürü hatırlatmak istedik.

'Kemalizm virüstür' diyen Selman Öğüt ve tartışmalı tezi

Yakın bir tarihe kadar Medipol Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde Doçent olarka görev yürüten Selman Öğüt, AKP'nin "Pelikancılar" çekişmesi kapsamında üniversiteden kovulan bir kişi. WikiLeaks'in yayınladığı maillerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a tez jürisinden yakınması Öğüt hakkında bir fikir verebilir. Söz konusu mesajlaşmalarda "Berat Abi" diye hitap ettiği Albayrak'a doçentlik tezini inceleyen jüriyi şikayet eden Öğüt, jürinin kendisini bırakmasını bir "mason" komplosu ilan etmişti.

Selman Öğüt

Tezinde bulunan intihallerle de gündeme gelen Öğüt, "Pelikancılar" arasında ismi geçenlerden. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait Medipol Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde "Yetkililer bu işe çok acil çözüm bulmalı" diyerek hırsızlık yapanın elinin kesilmesi gerektiğini savunmuştu. Öğüt tepkilerin ardından "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki" demişti.

Katıldığı bir televizon programında Öğüt, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilen askerlere ilişkin "Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim" demişti.

Bir başka vakadaysa Öğüt "Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" demişti.

2014'ten beri Medipol Üniversitesi'nde görev yapan Öğüt, bu yıl kovuldu. Öğüt ayrıca "Arabada bağıran" olarak bilinen Aktrol Tuğrul Selmanoğlu'yla yakın arkadaş.

Yıldız kampüsünü Saray'a veren rektör: İsmail Yüksek

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) uzun yıllar rektörlük yapmış Profesör Doktor İsmail Yüksek, Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Kampüsü'nü büyük ölçüde boşaltan ve yerleşimi Cumhurbaşkanlığı'nın almasının önünü açan kişi. Yüksek bunun dışında üniversite arazisini 9 milyon TL zararla TOKİ'ye devretmiş, üniversitelerde dönüşümün en ön saflarında olarak kampüs içerisinde her türlü şeriatçı etkinliği serbest kılarken tepki gösteren öğrencilere karşı okula defalarca çevik kuvveti sokmuştu.

Eski YTÜ Rektörü İsmail Yüksek

Sicili oldukça kabarık olan Yüksek, 2016 yılında darbe girişiminden sonra açığa alınmış ve hakkında FETÖ üyeliği soruşturması açılmıştı. Daha sonrasında kendisine saray tarafından iadei itibarda bulunulmuş ve Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin başına getirilmişti.

Deve sidiğini övdü ama içmeyi kabul etmedi: Ebubekir Sifil

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil, deve sidiği içmenin şifalı olduğunu iddia etmiş ancak kendisine canlı yayında Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman tarafından ikram edilen deve sidiğini içmeyi reddetmişti.

Yıldız'ın pedofili savunucusu Bedri Gencer: Deprem çocuk evlilikleri yasaklandığı için oldu

Bir başka örnekse YTÜ'den Profesör Doktor Bedri Gencer. Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Gencer, Elazığ depremini küçük çocuklarla evliliklerin yasaklanmasına bağlamasıyla ülke gündemine gelmişti. 6.7 büyüklüğündeki Elazığ Depremi'nin ardından Gencer "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti.

Bedri Gencer

Öğrencilerin tepkileri sonucu Gencer hakkında soruşturma açılmış ve elindeki dersler alınmıştı.

YTÜ'de uzun süredir görev yapan Gencer, daha önce de katıldığı bir seminerde boşanan kadınların "hafif kadınlar" olduğu imasında bulunmuş ve "İslami bisiklet"in tartışıldığı bir panele de katılıp burada "İnsanın asli yapısını değiştiren teknoloji ve onun ürünleri İslami olamaz" diyerek naylon halıların İslami olmadığını duyurmuştu.

Gazi Üniversitesi'nde röntgenci Dekan

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak yanındakilere "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma" demişti.

Orhan Acar

Acar, öğrencilerine yönelik sarf ettiği bu sözlerin ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

İzmir'den bir başka pedofili savunucusu: Laiklik büyük tehlike

Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik” adlı konferansta "Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir.", "15 yaşındaki kızlar evlenebilir", "Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar", "LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım." "Laiklik en büyük tehlikedir" sözlerini kullanmıştı.

Emiroğlu daha sonra görevden alındı.

Aile Fakültesi Dekanı: 2 oğlunu, kızını, damadını ve 2 gelinini yanına atayan Mehmet Emin Yılmaz

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi aynı zamanda eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz 2 oğlunu, kızını, damadını ve 2 gelinini fakültedeki akademik kadrolara aldı.

Mehmet Emin Yılmaz

AKP'li Dekan'ın tüm ailesini atadığı kadrolar KHK'yla uzaklaştırılan akademisyenler tarafından boşaltılmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü'nden eşine hediye atamalar

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi Derya Bağ'ı İslami İlimler Enstitüsü’ne enstitü sekreteri olarak atamıştı. Derya Bağ’ın tepkiler üzerine istifasıyla sonlanan sürecin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra Rektör, eşini Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak atadı.

Derya ve Hüseyin Bağ

Bağ atamaları "Tepkiler geleceğini biliyordum ama bunları göğüsleyerek bu atamayı yapmalıyım dedim ve atamayı gerçekleştirdim" diye savunmuştu.

Üniversitelere 'fuhuş evi' diyen Ebubekir Sofuoğlu

"Google'ı Abdülhamid buldu", "İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek" ve Ayasofya'ya ilişkin "Camide fahişe olur mu" sözleriyle hatırlanan Sofuoğlu, geçtiğimiz gün Akit TV'de katıldığı bir programda “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Sofuoğlu programda bulunan diğer gericilerin tedirgin tepkileri üzerine sözlerini “Gördüğüm var. İstisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?” diyerek savundu.