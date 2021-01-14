Twitter'dan Sputnik V aşısının resmi hesabına kısıtlama

Sputnik V'in resmi Twitter hesabına erişim "geçici olarak" kısıtlandı. Site, daha sonra kısıtlamayı kaldırdı.

​Sputnik V koronavirüs aşısının Twitter hesabına 'hesaptaki olağandışı etkinlik' nedeniyle erişim engeli getirilmişti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının Twitter hesabına erişim engelinin getirildiğini duyururken, sebebinin araştırıldığını bildirdi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun açıklamasında, "Twitter üzerinden aşı ve nasıl çalıştığı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk. Twitter üzerinden, Astra Zeneca’ya Sputnik V aşısının bir bileşenini kullanmasını teklif ettik ve ortak klinik araştırmalarla ilgili anlaşmaya vardık" ifadesine yer verildi. RDIF, tüm takipçilerine Twitter ile iletişime geçerek hesabın tekrar erişime açılmasını istemeleri çağrısında bulundu.