Türkiye'deki özel hastaneler 'korona turizmi'nden milyonlarca avro kazandı

Türkiye’de koronavirüs vakalarında yaşanan büyük artış nedeniyle kamu hastanelerinde pek çok hastaya oksijen verilemediği, sağlık emekçilerinin yoğun bakımlarda yaşlı ve genç hasta arasında seçim yapmaya zorlandığı haberleri geliyor.

Kamu sağlık kapasitesinin zorlandığı böyle bir dönemde özel hastanelerin devletleştirilmesi çağrıları dile getirilirken, özel hastanelerse yurtdışından gelen Covid-19 hastalarından milyonlarca avroyu kasalarına doldurmakla meşgul.

Balkan Insight News’un haberine göre Türkiye’deki özel hastanelerden alınan veriler Arnavutluk’tan gelen Covid-19 hastalarının bu hastanelere 12 milyon avronun üzerinde ödeme yapmış olabileceğini gösteriyor. Bu rakama özel ambulans uçaklar için yapılan ödemeler dahil değil.

Konuya ilişkin haberlerin ardından Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan eylemde “Zenginler Türkiye’ye tedaviye gidiyor geri kalanlarımız ölüyor” yazılı bir pankart asıldı.

Arnavutluk Sivil Havacılık Kurumu’nun verilerine göre tıbbi amaçlarla Tiran’dan kalkan uçakların yüzde 87’si Türkiye’ye geldi. 496 uçuştan çoğunun İstanbul’a, 20’sinin Ankara’ya yapıldığı belirtilirken, tıbbi amaçlarla 37 uçuş İtalya’ya, az sayıda uçuşsa Avusturya, Almanya ve İsviçre’ye yapıldı

Gece başına 1200 ila 3 bin 500 avro

Türkiye’de özel bir hastanede Covid-19 tedavisi olan hastanın gece başına ödediği rakamın 1200 avro ile 3 bin 500 avro arasında değişiklik gösterdiği ve hastaların en az 15 gün hastanede kalmaları gerektiği kaydedildi.

Ortalama ücretin aylık 400 avro olduğu Arnavutluk’ta Türkiye’deki özel hastanelere başvuranları elbette zenginler oluşturuyor. Ancak durumu görece iyi olanların dahi borçlanarak bu bedeli ödedikleri belirtiliyor. 54 yaşındaki Bilal adlı bir hasta Türkiye’ye gelmek için 15 bin avro uçuş ücreti ödediğini ve hastane masrafınınsa 20 bin avroyu bulduğunu ve şu anda borç içinde olduğunu söylüyor.

Başbakan Rama: Gidenlere dur diyemeyiz

Arnavutluk’ta Ekim ve Kasım aylarında koronavirüs vakalarının sayısı hızlı bir artış gösterdi. Türkiye gibi semptom göstermeyen vaka sayılarını açıklamayan Arnavutluk’ta dün itibariyle aktif vaka 15 bin 732, toplam ölüm sayısı ise 672. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bir televizyon mülakatında tedavi için yurtdışına gidenlerin sayısının sorulması üzerine hükümetinin dışarıda tedavi olmak isteyen kimseye “durun” diyemeyeceğini söyledi.

'Tıbbi açıdan herhangi bir fark yok, otelcilik hizmeti iyi'

Öte yandan hükümete muhalif bir hekim olan Erion Dasho, Covid-19 hastası bir akrabasının Türkiye’ye tedavi için gittiğini ve geceliği 1200 avrodan para ödediğini belirterek “Ama tıbbi açıdan bu fiyata değecek herhangi bir fark yoktu. Tek fark özel paramedik tahsis edilmesi ve hastanede daha iyi otel hizmetiydi” dedi.

Haberde ayrıca Arnavutluk’tan Türkiye’ye Covid-19 hastalarının getirilmesi için aracı firmaların hatta bazı turizm şirketlerinin de uçuş ayarlama gibi işleri organize ettikleri ve aracı firmaların yüzde 10 ile 20 arasında komisyon aldıkları belirtildi.

Türkiye geçen hafta ambulans uçakla girişleri yasakladı

Geçen hafta Sözcü gazetesinde yer alan, Türkiye’ye ambulans uçaklarla Covid-19 hastalarının taşındığı haberinin ardından Sağlık Bakanlığı ambulans uçakların yurtdışından pozitif hasta getirmesini ikinci bir emre kadar yasaklamıştı.

Alınan karar Cuma akşamı ilgili havayolu şirketlerine iletilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti: “Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi çerçevesinde ülkemize özel uçakla Covid-19 pozitif hasta getirilmesi ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulmaması halinde ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulanacaktır. Uygulamanın detayları hakkında yazımız, hafta başında tarafınıza ulaştırılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Yasağın denetim ve kontrolünün mülki idare amirlikleri vasıtasıyla sağlanacağı, düzenlemeyle ilgili ayrıntıları Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği ifade edilmişti.

Yeni yasağın tebliğ edilmesiyle uçuşların durduğu görüldü. Ceylan İnşaat ve Katarlılar'ın sahibi olduğu Redstar, Irak, Gürcistan, Arnavutluk, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden uzaklığa göre hasta nakli için 18 bin ile 22 bin dolar arasında tarife uyguluyordu. Bir başka özel ambulans uçağı hizmeti veren grupsa S.O.S idi.