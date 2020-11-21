Ambulans uçakla yurt dışından koronalı hasta getirmek yasaklandı

Yurttaşlar hastanelerde yer bulamazken, her gün yurt dışından Covid-19'lu hasta getirildiği ortaya çıkmıştı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 20 bin doları veren dünyanın dört bir yanından Covid-19'lu hastalar özel uçakla Türkiye'ye getiriliyordu.

Söz konusu işlem, önceki gün alınan kararla yasaklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi çerçevesinde ülkemize özel uçakla Covid-19 pozitif hasta getirilmesi ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulmaması halinde ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulanacaktır. Uygulamanın detayları hakkında yazımız, hafta başında tarafınıza ulaştırılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Hava Ulaşım Dairesi Müdürü Başak Karabulut imzasıyla ilgili şirketlere mail yoluyla gönderilen yazıyla, ambulans uçaklarla yurt dışından Covid-19'lu hasta taşınması durduruldu.

Türkiye'de hem kamu hem özel sektörde ambulans uçak işletiliyor. Sağlık Bakanlığı, Ceylan İnşaat ve Katarlılar'ın sahibi olduğu Redstar'dan ihaleyle kiraladığı ambulans uçaklarla hizmet veriyor. Bakanlık dışında, özel sektörde Redstar, diğeri ise S.O.S.'in ambulans uçakları var.