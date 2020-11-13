Ambulans uçaklarla Türkiye'ye Covid'li hasta taşınıyor

Covid-19 salgını tüm dünyada yeniden hızla yayılmaya başladı. Özellikle Avrupa, yeniden ciddi tedbirler için harekete geçti. Her ülkedeki panik ise hastanelerdeki kapasitelerin dolması ve hastaların sağlık hizmetine ulaşamaması…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69.9 oldu. Bu resmi rakam bile endişe yaratırken, Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre başta Irak, İran, Gürcistan, Rusya olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok noktasından Türkiye'ye hasta taşınıyor.

Kaç hastanın taşındığı belli değil

Açık kaynaklardaki bilgiler yurtdışından hasta akışını ortaya koymaya yetiyor.

Tüm dünyadaki hava trafiğini canlı olarak takip eden Flight Radar adlı sistemdeki verilerde Sağlık Bakanlığı'nın ihaleyle kiraladığı uçaklar, “devlet uçağı” statüsünde gösterildiği için gizleniyor.

Ancak özel sektöre ait ambulans uçakların uçuş verileri açık. Bunlardan biri Katarlılar’ın ortak olduğu Redstar, diğeri ise SAS… Örnek olarak Redstar'ın Learjet 45XR model TC-RSB tescilli ambulans uçağının son bir haftada, günde 5-6 sefer yaptığı net bir şekilde görülüyor.

Ağırlıklı Tiflis'ten olmak üzere Moskova, St. Petersburg, Roma, Ohri, Tiran ve Saraybosna ambulans uçağın sefer yaptığı bazı şehirler… Redstar, Irak,

Gürcistan, Arnavutluk, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden uzaklığa göre hasta nakli için 18 bin ile 22 bin dolar arasında tarife uyguluyor.

Covid-19 testi pozitif çıkmış birinin Türkiye'ye girmesinde hiçbir engel yok. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması da gerekmiyor. Şirkete ücreti yatıran herkes uçakla ülkemize getiriliyor. Hastaların şehir hastanelerine ve bazı özel hastanelere yatırıldığı ileri sürüldü.

Çin barkod takıyor

Konuyu yakından takip eden sektörde üst düzey pozisyondaki kaynaklar bu noktada çok çarpıcı bilgiler veriyor:

“Tüm dünyada birçok ülke ciddi kısıtlamalar uygulamaya koydu. Sağlıklı insanlar dahi kabul edilmiyor ya da ciddi denetimlerden geçiriliyor. Örneğin Çin'e giden bir kişi önce bir süre adeta bir askeri kampa alınıyor. Ardından kendisine bir barkod tanımlanıyor ve sadece belli kentlerin belirli bölümlerine girmesine izin veriliyor. Ama şu an Türkiye'de bu konuda hiçbir kısıtlama yok.”

İki özel şirket ambulans uçak hizmeti veriyor

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı dışında, özel sektörde iki şirket ambulans uçak hizmeti veriyor. Bunlardan biri filosunda 5 uçak bulunan Redstar, diğeri ise SAS. Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışından yabancı hasta getirip getirmediği, getiriyorsa ne kadar getirdiği konusunda resmi bir açıklama yok. Bakanlık, Ceylan İnşaat ve Katarlılar'ın sahibi olduğu Redstar'dan ihaleyle kiraladığı ambulans uçaklarla hizmet veriyor.