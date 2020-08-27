Türk-İş ve Hak-İş yine patron örgütüyle kol kola: Patronlar için kaynak talebi...

AKP'nin salgın günlerini fırsata çevirerek uygulamaya koyduğu kısa çalışma ödeneğine Türk-İş ve Hak-İş adlı "işçi sendikaları"ndan bir destek daha geldi.

Daha önce de konuya ilişkin patron örgütü TİSK ile birlikte ortak bir açıklama yapan ve uygulamanın uzatılmasını talep eden Türk-İş ve Hak-İş, TİSK ile birlikte konuya ilişkin bir ortak açıklama daha yaptı ve kısa çalışma ödeneğinin 2020 sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

AKP övgüsünden geri durmadılar

Sendikalar bununla da yetinmedi ve işçiler için oluşturulan fonla patronların cebine para aktarılmasını övdü, yapılan ortak açıklamada "Ekonomi yönetimimiz de kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam ediyor" ifadesine yer verdi.

'Türk-İş ve Hak-İş patronlara para istemekle meşgul'

soL yazarı Alpaslan Savaş, "işçi sendikası" olan Türk-İş ve Hak-İş'in TİSK ile daha önce yapmış olduğu ortak açıklamayı ve iktidar övgüsünü köşesinde değerlendirmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

Patronlar SGK’dan, “virüse yakalanan işçilerin durumu iş kazası-meslek hastalığı kategorisinde değerlendirilmeyecektir” yazısı çıkarmayı başardılar. Sokağa çıkma yasağı günlerinde fabrikaların arı kovanı gibi çalışmasını sessizlikle geçiştiren Türk-İş ve Hak-İş, çalışırken virüse yakalanan işçilerin iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmemesini de “yeni normalleşmenin” bir parçası olarak görüyor olsa gerek.

Üç örgütün ortak açıklaması kısa çalışmanın uzatılması, kısa çalışma ödeneği ile işçinin ücreti arasında oluşan farkı ödeyen patronlara ayrıca teşvik verilmesi, onların gelir vergisinden muaf tutulması gibi “ortak” taleplerle sona eriyor.

Oysa salgının başından bu yana patronlar için milyarlarca liralık destek paketi kullanıldı. Hazine Bakanı Albayrak geçtiğimiz gün Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin 240 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Dün Çalışma Bakanı Selçuk ise kısa çalışma, ücretsiz izin, işsizlik parası ve nakdi yardım olarak işçilere yapılan ödeme toplamının 11,5 milyar lira olduğunu duyurdu. Yüzde 5’i bile değil. Üstelik kısa çalışma ödeneğinin, patronların ödeme yükümlülüğünden kurtulduğu işçi ücreti olduğunu da hatırlatalım. Selçuk’un açıkladığı rakamlara göre işçilerin bu ödeneklerden ortalama olarak aldıkları rakamlar ise şöyle: İşçi başına ödenen ortalama kısa çalışma ödeneği 1590, işsizlik ödeneği 1235, ücretsiz izin ödeneği 502 lira.

Hal böyle ama bizim Türk-İş ve Hak-İş patronlara para istemekle meşgul.

Neyse uzatmayalım. Dedim ya, ben bu açıklamayı saklayacağım. “Geçmişte böyle günler de gördük, neyse ki şimdi işçilerin gerçek örgütleri, kendilerinin olan sendikaları var” diye anlatmak için.