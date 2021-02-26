Türk-Alman Üniversitesi'ndeki akademisyenin homofobik paylaşımlarına tepki

Türk Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Tacettin Kutay’ın ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik paylaşımlarına tepkiler sürüyor.

Boğaziçi eylemlerini de hedef alan Kutay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki "Nerede o eski führerler?", "Eşcinsellik sapkınlıktır" gibi ifadelerine öğrenciler #AkademideHomofobiyeYerYok etiketiyle tepki gösterdiler.

Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinin dayanışma hesabından yapılan paylaşımda "Ülkemizde LGBT'lere dönük şiddetin boyutu her geçen gün katlanarak artıyor. Üniversitemizde ve akademide bu şiddet dilinin tekrar üretilmesini kınıyor ve tehlikeli buluyoruz" denirken farklı üniversite dayanışmalarından da çok sayıda destek mesajı geldi.

Komünist LGBT'lerin Instagram hesabından yapılan paylaşımda da "İşçilerin iktidarında elbet Türkiye'de de üniversiteler aydınlanma merkezi olacaklar. Üniversitelerde ayrımcılığa, nefrete, gericiliğe geçit vermeyeceğiz" denildi.