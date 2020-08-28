'Turizm sektöründe 10 milyon kişi işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya'

BM Genel Sekreteri António Guterres, turizm sektöründeki şokun bir sonucu olarak, "bazı ülkelerde işsizlik yüzde 20'den fazla artabilir." dedi.

BM Salı günü yayınladığı bir raporda, Turizm sektöründe Covid-19 pandemisi nedeniyle 10 milyondan kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

BM raporuna göre bu yıl Ocak-Mayıs ayları arasında uluslararası turist gelişleri yarıdan fazla azaldı ve turizm üzerinden yapılan ihracatta 320 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

BM Genel Sekreteri António Guterres, "kriz, gelişmiş ekonomiler için büyük bir şok, ancak gelişmekte olan ülkeler için, özellikle gelişmekte olan birçok küçük ada ve Afrika ülkesi için daha büyük aciliyet taşıyor" dedi.

Uzun vadede 120 kişinin işi tehlike altında

Dahası, BM, turizm sektöründeki yaklaşık 120 milyon kişinin işinin şu anda risk altında olduğu konusunda uyarıyor. Çünkü turizm faaliyetleri Dünya'daki her on kişiden birini istihdam edildiği bir alan.

Bazı ülkeler Covid-19 pandemisi sırasında seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye karar verirken, BM turizm sektörünü yeniden inşa etmenin zorunlu olduğu konusunda uyardı. Ancak "güvenli, adil ve iklim dostu bir şekilde olmalıdır." diye ekledi.

Özellikle BM raporu, Turizm sektöründeki şokun bir sonucu olarak "bazı ülkelerde işsizliğin yüzde 20 puanın üzerinde artabileceğini" vurgulamakta.

Ayrıca rapor, sosyal korumaya sınırlı erişimi olan veya hiç olmayan kadınların, gençlerin ve göçmen işçilerin Covid-19'un turizm üzerindeki etkisine karşı en savunmasız olanlar arasında olduğunu belirtiyor. Turizm işgücünün yüzde 54'ünü tek başına kadınlar oluşturmakta.