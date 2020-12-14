Tuğba Erçakar'ı darp eden şahıs ikinci kez serbest bırakıldı

İstanbul Şişli’de Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A.'nın evindeyken darp edildi.
Genç kadını darp eden M.H.B., gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.Darptan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Bozaslan, tepkilerin ardından dün tehditten yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, bugün adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.