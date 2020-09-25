Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı kuruldu

Patronların Ensesindeyiz (PE) Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı kuruluşunu ilan etti. Açıklamada işçiler sorunlarını dile getirirken, mücadeleye çağrı yapıldı.

PE Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı'nın açıklaması şöyle:

"Bizler Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.'de çalışan emekçileriz;

Pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin faturası diğer iş yerlerinde olduğu gibi Tuborg’da da emekçilere ödetiliyor. Pandemi süreci başladığında yıllık izinlerimiz bize sorulmadan 'fedakarlık' denilerek kullandırıldı. Kârını arttırmaya devam eden Tuborg, ücretlerimizde iyileştirme yapmak bir yana kişisel hedeflerimizi bölge hedefi olarak değiştirip, az da olsa giderlerimizi karşılamaya destek olan primlerimize bile el koydu. Bunlar yaşadığımız sorunların sadece küçük bir kısmı.

Normalleşme döneminde de işçilerin şartlarının düzelmediği, salgını bahane olarak kullanan patronların ve onların işyerlerindeki temsilcilerinin uzun bir süre daha buna devam edeceği açık. Patronlar biz işçilerin örgütsüzlüğüne, birlikte hareket edemememize güveniyorlar.

Bu gidişata dur demenin yolu örgütlenmekten, birlikte hareket etmekten, dayanışma içinde olmaktan geçiyor.

Bizler Tuborg emekçileri olarak başta aşağıdaki taleplerimiz olmak üzere işyerinde yaşadığımız sorunların çözülmesi için bir araya geliyor, Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kuruyoruz:

Fiilen ücretlerin düşürülmesi anlamına gelen mesai saatlerinin artırılmasına derhal son verilmeli, pandemi nedeni ile 'fedakarlık' denilerek isteğimiz dışında kullandırılan yıllık izinler telafi edilmeli, bu uygulamalar nedeni ile bugüne kadar hak gaspına uğrayan işçilerin hakları geri verilmelidir,

Sosyal yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engelleyen, çalışma saatlerinin son dakikada keyfi olarak değiştirilmesine ve 'gece çalışmalarına' son verilmelidir,

Çalışanların tamamını kapsayacak şekilde servis imkanı sağlanmalı, değilse ulaşım desteği verilmelidir,

Çalışanların yemek ücreti, çalışılan bölgelerdeki yemek fiyatları ve sağlıklı bir beslenmenin gerekleri dikkate alınarak güncellenmelidir,

Saha çalışanlarının başka insanlarla temasını arttıran anket, cooler bag, görüntü gibi çalışmalar belirlenen süreleri aşmamalıdır,

Prim, fazla mesai haklarımız tarafımıza ödenmelidir,

Mesai saatleri dışında, yıllık izinde, hafta sonu ve resmi bayramlarda çalışmaya zorlanmamıza son verilmeli ve sosyal yaşantımıza saygı gösterilmelidir.

Bugün, yukarıda yer verdiğimiz insani bir yaşam için gerekli asgari taleplere sahip çıkmazsak yarın patronların daha büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalacağız. Birlikte hareket edersek mücadelemizin başarı ile sonuçlanacağını biliyor ve tüm arkadaşlarımızı, haklarımızı birlikte savunmak için PE Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı’na katılmaya çağırıyoruz."

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