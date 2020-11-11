TTB'den 5 günlük eylem çağrısı: Covid-19 Meslek hastalığı sayılsın!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, bu akşamdan itibaren beş günlük eylem çağrısı yaptı.

Yurttaşları "Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor" diyerek 11-15 Kasım arasında, saat 21.00'de ışık açıp kapamaya davet eden TTB, tüm illerden sağlık çalışanlarının taleplerini de mektuplar ve videolar ile Sağlık Bakanlığı’na ileteceğini belirtti.

TTB'nin açıklaması şöyle:

"Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ediyor. Her gün meslektaşlarımızı COVID-19 nedeniyle kaybediyoruz. Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve salgınla mücadelenin yalnızca sağlık kurumları ve sağlık çalışanları üzerinden yapılması nedeniyle tükendik!

Tükendiğimizi hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek, tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için TTB Merkez Konseyi olarak hazırladığımız eylemlilik programını bugün başlatıyoruz.

65 tabip odamızın imzası ile “COVID-19 Meslek Hastalığı Kabul Edilsin” gazete ilanımız ile kamuoyuna bu talebimizi açıklıyoruz. “Pandeminin 8. Ay Raporu” ile kara tabloyu basın ile paylaşarak, yönetemeyenlerin pandemiyi getirdiği aşamayı ve önerilerimizi bir kere daha açık bir şekilde kamuoyuna açıklayacağız. COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için yasa taslağımızı da hazırladık. Tüm illerden sağlık çalışanlarının taleplerini de mektuplar ve videolar ile Sağlık Bakanlığı’na ileteceğiz.

Pandeminin başlangıcında her gün saat 21.00’da sağlık çalışanlarını alkışlayan ve sonrasında taleplerini görmezden gelenlere “Alkış değil haklarımızı istiyoruz” demek için, “Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor" diyerek bugün itibariyle başlayıp 5 gün boyunca 21.00’da ışık açıp kapama eylemi gerçekleştireceğiz. Bu ışıklar birer uyarıdır. Taleplerimizin karşılanmaması halinde eylemliliklerimizi yaygınlaştıracağımızın, ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının GöREVE zorlanmış olacağının bilinmesini istiyoruz.

Tüm sağlık çalışanlarını ve halkımızı ortak ses çıkarmaya, tek yürek olmaya çağırıyoruz."