Trump’ın özel af çıkardığı Blackwater’ın kirli sicili gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 eski Blackwater çalışanına özel af çıkarmasıyla şirketin kirli geçmişi bir kez daha gündemde.

Trump’ın görevi devretmesine kısa süre kala özel af çıkardığı isimler arasında Irak’ta 2007 yılında 2’si çocuk 14 sivili katleden eski 4 Blackwater çalışanı da yer aldı.

Blackwater’ın kurucusu Erik Prince Trump’ın en büyük destekçilerinden ve aynı zamanda Trump’ın kabinesinde Eğitim Bakanı olarak yer alan Betsy DeVos’un da kardeşi. ABD basınında Trump’ın çıkardığı özel aflar daha çok yolsuzluk ve rüşvet boyutuyla gündeme geldi. Blackwater çalışanlarının affedilmesi de kurucusu Erik Prince’in Betsy DeVos’un kardeşi olmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Blackwater’ın ABD emperyalizmine “hizmetleri” Irak’la sınırlı değil, Afganistan’dan Suriye’ye, Ukrayna'dan BAE’ye ve hatta Venezuela’ya uzanıyor.

Adını değiştirdi

Hollanda asıllı eski bir ABD Deniz Subayı olan Erik Prince’in 1997 yılında kurduğu Blackwater, Irak'ta ABD ordusunun dahi cüret edemediği insanlık dışı eylemleri gerçekleştiren, acımasız bir paralı katiller ordusu olarak biliniyor. Şirket Afganistan’da da ABD adına faaliyet gösterdi ve çok sayıda sivil katliamına imza attı.

Merkezi Kuzey Carolina'da bulunan Blackwater güvenlik şirketi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatları korumak için görevlendirilmişti. Irak’ın başkenti Bağdat’ta Nisuri Meydanı’ndaki katliamın ardından Irak hükümeti, 2009 yılında Blackwater'ın lisansını uzatmadı. "Kötü şöhreti" nedeniyle adını Şubat 2009’da Xe olarak değiştiren şirketin güvenlik hizmeti çeşitli anlaşmalarla devam etti. Prince 2010'da şirketi bir grup "girişimciye" sattı fakat yönetim kurulu başkanı olarak devam etti. 2011 yılında şirket bir değişikliğe daha giderek Academi adını aldı.

Venezuela'ya paralı asker göndermeyi önerdi

Blackwater’ın kurucusu Prince’ın adı geçtiğimiz yıl Venezuela için ABD yönetimine sunduğu planla gündeme geldi. Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan Prince’in ABD yönetimine, Bolivarcı hükümeti devirmek için Kolombiya ve diğer Latin Amerika ülkelerinden toplanacak 5 bin paralı askerin Venezuela’ya gönderilmesini önerdiği ortaya çıktı.

Afganistan'da 'işgali özelleştirme' planı

ABD’nin Afganistan’dan asker çekme planları kapsamında “işgali özelleştirme” planına da destek veren Prince, Afganistan'daki ABD askerlerinin yerine kendi paralı askerlerini kullanmaya ikna etmeye çalıştı. Prince yine Suriye’de ABD askerlerinin çekilerek yerini paralı askerlere bırakması için lobi yapmasıyla gündeme geldi.

Trump'ın özel istihbarat birimi

2017 yılında çıkan bir haberde Trump’ın kendisine bağlı bir özel istihbarat birimi kuracağı iddia edilmiş, bu birimin de Ortadoğu'da katliamlarla dolu bir sabıkası olan Blackwater'ın sahibine emanet edileceği belirtilmişti.

Prince’in Irak ve Afganistan’daki katliamlarının dışında ABD’deki yetkili mercilere bilgi sızdıran birçok eski çalışanını da öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

2010 yılında "Arap Baharı" öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde olası ayaklanmalara karşı güvenlik anlaşmaları imzalayan Prince'in şirketinin 2014 yılında da Ukrayna'ya 400 paralı asker gönderdiği ortaya çıktı.

Afrika'da Çin ile işbirliği

Prince 2014 yılında Hong Konglu Frontier Services Group (FGS) şirketinin kurucu ortaklarından oldu. Çin’in devlet yatırım fonu Citic’in de hisse sahibi olduğu FGS, Çin’in Afrika’daki Bir Kuşak Bir Yol projesinde “güvenliği sağlama” konusunda anlaşmaya vardı. Şirket Afrika’da gaz ve petrol işine girdi ve Kenyalı Kijipwa Aviation ve Phoenix Aviation havacılık şirketlerini satın aldı.