Trump'tan Irak'ta katliam yapan paralı askerlere özel af

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat'ta 2007 yılında 2'si çocuk 14 sivili katletmekten hüküm giyen Blackwater’ın dört çalışanı için özel af kararı çıkardı. Irak Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) karara tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Komiserliği, Trump'ın af kararının "benzer suçların işlenmesini cesaretlendireceğini" dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı da "Bu karar, işlenen suçları göz önünde bulundurmuyor ve ABD’nin adalet ve insan haklarına bağlılık iddialarıyla örtüşmüyor” açıklamasını yaptı. Bakanlık, kararın gözden geçirilmesi için ABD ile diplomatik temasların sürdürüleceğini bildirdi.

Trump'ın görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala affettiği paralı askerler Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard ve Paul Slough 16 Nisan 2007 tarihinde Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda sivil halkın üzerine ateş açarak 2'si çocuk 14 kişiyi katletmişti. Dört paralı asker ABD'de yargılandıkları davanın sonucunda 2014 yılında biri ömür boyu olmak üzere uzun süreli hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Trump Kasım ayında da Afganistan'da bir kişiyi öldürmekten mahkemeye çıkmayı bekleyen bir eski ABD komandosu ile askerlerine ateş etme emri vererek 3 sivili öldürmekten hüküm giyen eski bir ABD teğmenini affetmişti.