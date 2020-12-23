'TRT’nin binalarına çürük raporunu hangi kurum verdi?'

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) İstanbul Ulus Yerleşkesi (İstanbul Televizyonu) ve Harbiye’deki İstanbul Radyosu'nun (Radyoevi) tarihi binaları depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle eş zamanlı şekilde boşaltılıyor.

Uzun yıllar radyo yöneticiliği ve radyo programcılığı yapan, radyo-televizyon sektöründe meslek birliği yöneticiliği görevlerinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul’un simge yapılarından Harbiye’deki Radyoevi binasının boşaltılmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Anıtsal Yapı Statüsü bulunan Radyoevi binasının 2000 yılında otel yapılmak; 2012 yılında ise Birleşmiş Milletler'e tahsis edilmek istendiğini hatırlatan Kılınç, “Pandemi dönemi olmasına rağmen taşınmanın acil olarak gerçekleştirilmesi, taşınma gerekçeleri ile ilgili olarak gerekli açıklamaların yapılmaması, tadilatın yapılacağı TRT binalarının geleceği ile ilgili belirsizliklerin oluşmasına neden olmuştur" dedi.

75 yıldır haber, müzik, eğlence programlarıyla Türkiye’nin hafızası konumundaki binanın bir kuşak için İstanbul’un “Gizemli Evi” olduğunu belirten CHP’li Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: