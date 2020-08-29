TKP'li öğretmenler: Tüccar Milli Eğitim Bakanı istifa etmelidir

TKP'li öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği 'Eğitimde asıl yük öğretmen maaşı ile ilgilidir. Öğretmen maaşlarından dolayı yatırıma fırsat kalmıyor' sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Selçuk'un özel okullar sahibi bir tüccar olduğunu hatırlatan TKP'li öğretmenler, "Bir tüccar gibi konuştu. Öğretmene, okullarda çalışan tüm emekçilere, siz olmazsanız biz okulları daha kolay yönetebiliriz demiş oldu" değerlendirmesinde bulundu ve Selçuk'u istifaya çağırdı.

"Şimdi ilan ediyoruz. Fazlalık olan da yük olan da sizsiniz!" denilen açıklamanın tamamı şöyle:

Tüccar Milli Eğitim Bakanı İstifa Etmelidir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesindeki yükün öğretmen maaşları olduğunu söyledi. Özel okullarda veya devlet okullarında çalışan eğitim emekçilerinin yük olarak görülmesi AKP’nin bakanı açısından yeni bir şey değil. Kendisi özel okullar sahibi bir tüccar. Bir tüccar gibi konuştu. Öğretmene, okullarda çalışan tüm emekçilere, siz olmazsanız biz okulları daha kolay yönetebiliriz demiş oldu.

Öğretmenler yıllardır yoksulluk sınırında yaşıyorlar. Bugün öğretmenler belirsiz bir süreçte ve hiçbir önlem alınmamış şekilde okula başlamışken pandeminin tüm yükü öğretmenlerin sırtına yüklendi. Ateş ölçeri, yeterli dezenfektanı dahi olmayan okullarda pandemi kurullarında ağır sorumluluklar altında bırakıldı.

Öğrencilerine bir an önce kavuşmak isteyen öğretmenler bu şartlar altında yalnız bırakılmışken tüccar bakan tarafından bu sözlere maruz kalması kabul edilemez.

Şimdi ilan ediyoruz. Fazlalık olan da yük olan da sizsiniz!

Bugün eğitimde yaşanan tüm sorunların kaynağı bu sömürü düzenidir. Sömürü düzeninde emekçilere eğitim hakkı da insanca yaşama hakkı da tanınmaz. Bakan açıklamasında çok önemli bir gerçeği dile getirdi. Gerçekten de eğitime çalışan maaşları dışında neredeyse hiç bütçe ayrılmıyor. Bu yüzden devlet okullarında onlarca başlıkta para toplanıyor. Emekçi çocukları örgün eğitimin dışına itiliyor.

TKP'li öğretmenler olarak tüm eğitim emekçisi arkadaşlarımızı ve halkımızı "Eğitimi Pandemi Değil Bu Düzen Bitirdi" açıklamamızda sıraladığımız talepleri büyütmek ve eğitim hakkını korumak için örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.