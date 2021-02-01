TKP'den Baldur ve Migros direnişlerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi, hakları için direnen Baldur ve Migros işçilerini ziyaret etti.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sendikal hakları için bir ayı aşkın bir süredir grevde olan Baldur işçilerini bugün ziyaret etti.

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TKP, ayrıca sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkarılan Migros işçilerinin direnişine destek olmak için ziyarete gitti.

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) de katıldığı ziyarete,  sanatçı Cansu Fırıncı ve Yapıcılar grubu da ezgileriyle eşlik etti.

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