TKP'den Baldur ve Migros direnişlerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sendikal hakları için bir ayı aşkın bir süredir grevde olan Baldur işçilerini bugün ziyaret etti.

Sendikal hakları için direnen Baldur işçileriyle birlikte haykırdık: İşçiler açken patronlara huzur yok! @BirlesikMetal pic.twitter.com/B1YkgAvgeY — TKP (@tkpninsesi) February 1, 2021

TKP, ayrıca sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkarılan Migros işçilerinin direnişine destek olmak için ziyarete gitti.

Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) de katıldığı ziyarete, sanatçı Cansu Fırıncı ve Yapıcılar grubu da ezgileriyle eşlik etti.

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Baldur işçilerinin grevini ve sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkarılan Migros işçilerinin direnişine destek olmak için ziyarete gittik. pic.twitter.com/6dmS1EyddM — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) February 1, 2021