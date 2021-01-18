Migros deposunda işçiler ücretsiz izin ve sürgün dayatmasına karşı direnişte

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Migros'un Şekerpınar deposunda sendikalı olan işçiler, ücretsiz izin ve sürgün dayatmasıyla karşı karşıya bırakıldı. Direnişe geçen işçiler, 14 gündür depo önünde eylemlerini sürdürüyor.

Şekerpınar Migros deposunda çalışan işçiler pandemiye karşı alınmayan önlemler, uzun çalışma saatleri, kötü işyeri koşulları, mobbing ve tacize karşı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlendi.

DGD-Sen’e üye oldukları için bir kısmı ücretsiz izne çıkarılan, bir kısmı da önce Esenyurt’a sürgün edilen, ardından işten çıkarılan işçiler, ücretsiz izinlerin kaldırılması ve işten çıkarmalara karşı direnmeye devam ediyor.

Şekerpınar Migros deposunda yaklaşık 70'e yakın işçi ücretsiz izne çıkarılırken, bazı işçiler ise İstanbul Esenyurt’ta bulunan depoya sürgün edildi. Esenyurt’a sürgün edilen işçilere kendi imkanlarıyla işe gitmeleri söylendi. Sürgün edilen işçilerin Esenyurt’a gitmemesi üzerine önce işçilere ihtar çekildi, ardından da 3 işçi işten çıkarıldı.

2 buçuk yıldır depo çalışanı olduğunu söyleyen Fatma, işe girdiği ilk sene çatı çökmesiyle su içerisinde kalan depoda çalıştıklarını belirtti. İlk zamanlar kendi isteğiyle kaldığı fazla mesailerin daha sonra kendisine mecburmuş gibi dayatıldığını söyleyen ve 1 ay içinde 160 saat mesai yapan Fatma, 1 Ocak tarihinde hiçbir şey söylenmeden ücretsiz izne çıkarıldığını anlattı. Fatma asgari ücretle geçinemezken 1168 liraya mahkum edildiğini söyledi.

Tam 14 gündür direnişte olan Migros’un Şekerpınar deposundaki işçileri bugün Türkiye Komünist Partisi Gebze İlçe Örgütü ziyaret etti.

İşçiler işlerini geri alana kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirttiler.