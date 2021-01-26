Baldur'da grev 33. gününde!

Gebze'de bulunan Baldur Süspansiyon'da işçiler, 25 Aralık 2020 tarihinde greve çıkmıştı. Baldur işçilerinin grevi bugün 33. gününde.

Sendika hakkına saldırı

Çayırova'da Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya sermayeli Baldur Süspansiyon'da üç yıl önce başlayan sendikalaşma mücadelesi Temmuz 2020 tarihinde sonuçlanırken, işyerinde sendika temsilcilerinin de bulunduğu 5 işçi işten atılmıştı.

İşçilerin sendikalı olarak işe geri dönmek için fabrika önünde başlattığı direniş devam ederken, toplu sözleşme görüşmeleri de patronun tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Sendikanın greve çıktığı gün patron işyerine yasak olmasına rağmen dışardan işçi sokarak çalıştırmaya çalıştı. Sendika ve işçiler tarafından engellendi.

Bu girişimin ardından grevci işçilerden 16 işçiyi daha işten çıkaran patron, toplam çıkış 21 işçiyi hukuksuz şekilde işten çıkarmış oldu.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, greve ilişkin "Pandemi sürecinde, pandemi fırsatçılarına rağmen greve çıkıyoruz. Grevimizin başarılı olması işçi sınıfımıza yol gösterir. İşçilerin mücadelesi cesaret verir. Grevimiz bu nedenle tüm işçi sınıfının grevidir" açıklamasında bulunmuştu.